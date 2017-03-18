أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

بالتعاون مع «BMW».. «تويوتا» تختبر سيارتها الجديدة «سوبرا»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسرب عدد من الصور الخاصة لعملية اختبار شركة تويوتا لسيارتها السيدان الجديدة سوبرا، التي من المتوقع أن تصدر بشكل رسمي في 2018.

وحسب مجلة "أوتو جايد" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة اليابانية أخضعت سيارتها الجديدة للاختبارات الخاصة بالطقس البارد، كخطوة رئيسية قبل طرحها بشكل رسمي في الأسواق العالمية.

شاهد أيضا

وتأتي تويوتا سوبرا كثمرة للتعاون بين الشركة اليابانية ونظيرتها الألمانية العملاقة BMW، حيث استخدمت كلاهما منصة "شاسيه" واحد، لإطلاق تويوتا سوبرا ذات باباين "كوبيه"، وBMW Z5 الجديدة، التي من المتوقع أن تكون قابلة للتغطية.

ولم تكشف تويوتا إلى الآن عن التفاصيل الفنية الخاصة بالمحرك الجديد، الذي سيشغل سيارتها السيدان الجديدة، إلا أنه سيكون مزود بشاحن إضافي "تربو"، ومكون من 6 سلندر "V6".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات