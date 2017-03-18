بالتعاون مع «BMW».. «تويوتا» تختبر سيارتها الجديدة «سوبرا»

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تسرب عدد من الصور الخاصة لعملية اختبار شركة تويوتا لسيارتها السيدان الجديدة سوبرا، التي من المتوقع أن تصدر بشكل رسمي في 2018.

وحسب مجلة "أوتو جايد" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة اليابانية أخضعت سيارتها الجديدة للاختبارات الخاصة بالطقس البارد، كخطوة رئيسية قبل طرحها بشكل رسمي في الأسواق العالمية.

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وتأتي تويوتا سوبرا كثمرة للتعاون بين الشركة اليابانية ونظيرتها الألمانية العملاقة BMW، حيث استخدمت كلاهما منصة "شاسيه" واحد، لإطلاق تويوتا سوبرا ذات باباين "كوبيه"، وBMW Z5 الجديدة، التي من المتوقع أن تكون قابلة للتغطية.

ولم تكشف تويوتا إلى الآن عن التفاصيل الفنية الخاصة بالمحرك الجديد، الذي سيشغل سيارتها السيدان الجديدة، إلا أنه سيكون مزود بشاحن إضافي "تربو"، ومكون من 6 سلندر "V6".