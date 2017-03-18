مصدر أمني يكشف لمصراوي تفاصيل اختطاف وقتل "سمسار" بالجيزة

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمباحث الجيزة، اليوم السبت، تفاصيل مطلع الفيديو المتداول لاختطاف شخص داخل سيارة ملاكي بالعجوزة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الأشخاص يحاول الهرب من سيارة تحمل رقم (ط ط 4679) بمنطقة ميت عقبة.

وقال المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إن الواقعة صحيحة ومرتكبو الواقعة على خلاف قديم مع هذا الشخص، حيث تم تحديد هوية مستأجري السيارة المستخدمة في تنفيذ عملية الاختطاف.

وأشارت شيرين السيد عبد الله، أدمن صفحات المفقودين ومعا لمحاربة خاطفي الأطفال، إلى أن هذا الشخص يدعى فريد شوقي الشهاوي 28 عاما، متزوج ولديه طفلين، تم اختطافه يوم الأربعاء الماضي من إحدى الكافيهات بمدينة 6 أكتوبر بواسطة قبل 6 بودي جاردات يستقلون سيارتين ملاكي، تعدوا عليه بالضرب، ثم توجهوا به إلى شارع شهاب بالمهندسين في تمام الـ11 مساء.

وأضاف المصدر، الذي ذكر رفض ذكر اسمه، أن هذا الشخص يعمل سمسارا، عُثر على جثته بمنطقة القناطر، مشددا على أنه تم فحص الفيديو المتداول، "وجاري ضبط المتهمين خلال ساعات".

وأوضحت "عبد الله" في حديثها لمصراوي، أن زوجة المجني عليه تعرفت على جثته، وحررت محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر، لافتة بأنه تم دفنه ظهر اليوم.