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مدير أمن القاهرة يتابع إجراءات تلقي طلبات حج القرعة بأقسام الشرطة

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مدير أمن القاهرة يتابع إجراءات تلقي طلبات حج القرعة بأقسام الشرطة مدير أمن القاهرة يتابع إجراءات تلقي طلبات حج القرعة بأقسام الشرطة

مصراوي Masrawy

مدير أمن القاهرة يتابع إجراءات تلقي طلبات حج القرع

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:
تابع اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم السبت، بدء تلقى طلبات حج القرعة في جميع أقسام الشرطة بالقاهرة، وشدد على توفير سبل الراحة للمتقدمين وتيسير إجراءات تقديم الطلبات.
واستعدت أقسام الشرطة، لاستقبال المتقدمين من خلال إعداد لجان لتلقي الطلبات برئاسة مأموري الأقسام.
كانت وزارة الداخلية أعلنت عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة، اعتباراً من اليوم السبت، وحتى يوم الخميس الموافق 30 مارس الجاري؛ خلال مواعيد العمل الرسمية بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية، أو من خلال الموقع الإليكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر "الإنترنت"، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، على أن يتم إجراء القرعة من حصة المديرية التابع لها محل إقامة المتقدم الوارد ببطاقة الرقم القومي.
وأوضحت وزارة الداخلية – في بيان صادر عنها اليوم – أنه بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، فتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية .

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