ضبط موظفًا بإدارة مساحة بورسعيد وآخر لتقاضيهما رشوة 35 ألف جنيه

كتب – سامح غيث :

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم السبت، القبض على موظف بإدارة مساحة بورسعيد، وآخر أثناء تقاضيهما 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ لتخصيص قطعة أرض مميزة لأحد المواطنين.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقوا بلاغا من "السيد.ا"، عامل أمن بأحد المصانع، ومقيم بمحافظة بورسعيد بتضرره من "صالح.أ" الموظف بإدارة المساحة وعضو لجنة تطوير منطقة العشوائيات بالقابوطي بمحافظة بورسعيد لاستغلال موقعه الوظيفي وطلب 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة منه، مقابل تخصيص قطعة أرض مميزة له بمشروع تطوير العشوائيات بالقابوطي.

أكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغـلال النفوذ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صحة البلاغ وقيام "صالح.ا"، 54 سنة، موظف بإدارة المساحة بديوان عام بورسعيد وعضو لجنة تطوير مشروع العشوائيات بالقابوطي، المقيم بمحافظة بورسعيد بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استغلال موقعه الوظيفي كمسئول عن تخصيص الأراضي للمواطنين وإصدار خطاب للمبلغ يفيد أنه ضمن المستحقين بمشروع التطوير المشار إليه وتمكينه من تخصيص قطعة أرض مميزة له، وأنه يستعين بأحد الوسطاء ويدعى "جميل.ن" 65 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير في الحصول على المبالغ المالية التي يطلبها لنفسه على سبيل الرشوة.

وعقب تقنين الاجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهمين المذكورين حال حصولهما على 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه وذلك بمنطقة القابوطي ببورسعيد.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.