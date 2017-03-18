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بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لديربي مانشستر

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بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لديربي مانشستر بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لديربي مانشستر

التحرير

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كشفت ﺷﺒﻜﺔ "ﺇﻱ ﺇﺱ ﺑﻲ ﺍﻥ" ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، من خلال مصادرها الخاصة، أن ديربي مانشستر بين يونايتد والسيتي، سيتم لعبه يوم الخميس الموافق 27 من أبريل، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أضافت الشبكة، أن الناديان اتفقا على هذا الموعد لإقامة ديربي مانشستر على ملعب الاتحاد، بعد أن تم تأجيله يوم 26 فبراير الماضي، بسبب لعب اليونايتد نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام ساوثهامتون بملعب ويمبلي الذي إنتهى بفوز الشياطين الحمر (3-2).

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وأكدت ﺇﻱ ﺇﺱ ﺑﻲ ﺍﻥ، أن مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، سيلعب قبلها بـ 3 أيام أمام أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبالتحديد يوم 23 أبريل.

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التحرير

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