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هيمنة بلجيكية في قائمة أغلى اللاعبين بـ«البريميرليج»

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هيمنة بلجيكية في قائمة أغلى اللاعبين بـ«البريميرليج» هيمنة بلجيكية في قائمة أغلى اللاعبين بـ«البريميرليج»

التحرير

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يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أحد أقوى الدوريات الأوروبية من حيث التنافسية، حيث لا تستطيع أن تجزم بالفائز حتى اللحظة الأخيرة.

ويعتبر لاعبو الدوري الإنجليزي من مختلف الجنسيات هم محل اهتمام جميع الدوريات الأوروبية، لذلك ترتفع القيمة التسويقية للاعبين في البريميرليج كل عام، خاصة مع وجود نجوم ذات سيط واسع.

في التقرير التالي نستعرض أغلى 10 لاعبين في البريميرليج حسب القيمة التسويقية الحالية لهم: 

10- ستيرلينج

ستيرلينج

الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي وصاحب الـ23 عامًا، والذي جاء إلى السيتي من ليفربول بمبلغ 49 مليون إسترليني، تبلغ قيمته التسويقية الحالية 38.25 مليون إسترليني.

9- كين

هاري كين

المهاجم الإنجليزي الشاب هاري كين صاحب الـ23 عامًا، لاعب توتنهام هوتسبير، والذي انضم إلى أكاديمية السبارز عام 2009، تبلغ قيمته التسويقية الحالية 42.5 مليون إسترليني.

8- لوكاكو

لوكاكو

البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون، 23 عامًا، والذي تعاقد معه التوفيز قادمًا من تشيلسي في يوليو 2014 بمبلغ 28 مليون، بلغت قيمته الحالية 42.5 مليون إسترليني.

7- كوستا

كوستا

الإسباني دييجو كوستا لاعب تشيلسي، 28 عامًا، والذي انضم للبلوز من أتليتكو مدريد في يوليو 2014، بمبلغ 32 مليون إسترليني، تبلغ قيمته الحالية 42.5 مليون إسترليني.

6- أوزيل

أوزيل

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الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال، 28 عامًا، جاء للجانرز قادمًا من ريال مدريد الإسباني في سبتمبر 2013 بصفقة قدرت بـ 42.4 مليون إسترليني، وتبلغ قيمته الحالية 42.5 مليون إسترليني.

5- دي بروين

دي بروين

البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، 25 عامًا، انضم للسيتي بـ 55 مليونًا من فولفسبورج الألماني، تبلغ قيمته الحالية 55.25 مليون إسترليني.

4- سانشيز

سانشيز

التشيلي أليكسيس سانسيز لاعب أرسنال، 28 عامًا، انضم للجانرز من برشلونة الإسباني في يوليو 2014 في صفقة قدرت بـ35 مليون إسترليني، وتبلغ قيمته الحالية 55.25 مليون إسترليني.

3- أجويرو

أجويرو

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، 28 عامًا، انضم للسيتيسنز من أتليتكو مدريد في يوليو 2011 بمبلغ 38 مليون إسترليني، والآن تبلغ قيمته التسويقية 55.25 مليون إسترليني.

2- هازارد

هازارد

البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي، 26 عامًا، جاء للبلوز من ليل الفرنسي بصفقة 32 مليون إسترليني، في يونيو 2012، وتبلغ قيمته الحالية 59.5 مليون إسترليني.

1- بوجبا

بوجبا

الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، 24 عامًا، والذي يعد الصفقة الأغلى في العالم عندما انضم بداية الموسم الحالي للشياطين قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بمبلغ 89 مليون إسترليني، تبلغ قيمته التسويقية الحقيقية 68 مليون إسترليني.

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التحرير

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