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الاتحاد الإنجليزي يقرر توقيع غرامة مالية على مانشستر يونايتد

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الاتحاد الإنجليزي يقرر توقيع غرامة مالية على مانشستر يونايتد الاتحاد الإنجليزي يقرر توقيع غرامة مالية على مانشستر يونايتد

التحرير

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على فريق مانشستر يونايتد قدرها 20 ألف استرليني، عقب المشادات التي حدثت بين اللاعبين في مباراة الشياطين وتشيلسي الأخيرة في كأس الاتحاد.

أقصى تشيلسي المان يونايتد من الدور ربع النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن فاز عليه بهدف نظيف أحرزه نجولو كانتي.

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وذكر الاتحاد الإنجليزي - في البيان - الذي أصدره ونشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن العقوبة تأتي بسبب فشل النادي في السيطرة على اللاعبين بالدقيقة 35، بعدما تعرّض أندير هيريرا لاعب الشياطين للطرد، ليبدأ زملاؤه بالاحتجاج على قرار الحكم، مايكل أوليفير.

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التحرير

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