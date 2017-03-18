«حرب طائرات» في لقاء أرسنال ووست بروميتش بسبب «فينجر»

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شهدت مباراة وست بروميتش ألبيون وأرسنال واقعة طريفة، في المباراة التي تقام بملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن مباريات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

حيث حلقت طائرة فوق ملعب المباراة "ذا هاوثورنس"، في الدقيقة 15 من عمر المباراة حاملة عباراة "لا عقد جديد، فينجر أوت"، إشارة إلى خروج فينجر من منصب المدير الفني لفريق أرسنال.

وبعدها حلقت طائرة ثانية بعدها بدقائق حاملة عباراة " فينجر نحن نثق".

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الجدير بالذكر أن فينجر في الآونة الأخيرة يتعرض لانتقادات عنيفة من جمهور أرسنال، لاسيما بعد خروج الفريق بطريقة مهينة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (10-2) مجموع لقائي ذهابًا وإيابًا، في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 55 نقطة، في المقابل يأتي وست بروميتش ألبيون، بقيادة توني بوليس، مديره الفني في المركز الثامن برصيد 40 نقطة جمعهم من ( 28 مباراة: 11 فوزا و7 تعادلات و10 هزائم).