صور.. وزير الإسكان يتفقد محطتي مياه «الشباب ونبق» بشرم الشيخ

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّه جاري تنفيذ عدة مشروعات قومية وخدمية بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال تفقُّده واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة محطتي مياه الشباب ونبق بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية ٢٠ ألف متر مكعب يومي لحل أزمة المياه في شرم الشيخ، اليوم السبت.

قال الوزير إنَّ هذه المشروعات ستجعل هناك نقلة حضارية في المحافظة وتنمية حقيقية يلمسها جميع المواطنون بها، مشيرًا إلى أنَّ المشروعات تشمل بنية تحتية متمثلة في المياه والصرف، بالإضافة إلى مشروعات إسكان اقتصادي لمحدودي الدخل.

ويطلق على المحطة الأولى "الشباب" وطاقتها ٨٠٠٠ متر مكعب وبتكلفة ٦٠ مليون جنيه، والثانية "نبق" بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه وبطاقة ١٢ ألف متر مكعب يوميًّا.

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من جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء بهذه المشروعات الكبرى التي من شأنها المساهمة في حل أزمة المياه بالمدينة وتحقيق طفرة حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنَّه سيتم تزويد جميع الوحدات السكنية الجديدة بمدينة شرم بالمياه عبر هذه المحطات.

وأكَّد أنَّ مياه المحطتين صالحتان للشرب وكافة الأغراض المنزلية، ما سيخفف العبء علي مواطني المدينة، لافتًا إلى أنَّه جارٍ إنشاء محطة تحلية بقوة 30 ألف متر مكعب يوميًّا بمدينة الطور، وإنشاء أربع محطات للتحلية في كل من مدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع بقوة عشرة آلاف متر مكعب يوميًّا لكل منها، كما سيتم توصيل التيار الكهربائي للمحطات والمياه المحلاة من البحر إلى المحطات ثمَّ إلى الخزانات الواقعة في هذه المدن بإجمالي طول 42 كيلو مترًا، كما أنَّه من المقرر الانتهاء من هذه المشروعات قبل نهاية عام 2019.