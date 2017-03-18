التعليم الفني: استطعنا حل مشاكل الطلاب النازحين من العريش

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قال الدكتور عفت جوهر، مستشار التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن مشكلة طلاب مدارس التعليم الفني نظام 5 سنوات المنقولين من العريش إلى الإسماعيلية تم حلها، وتسليمهم الكتب المدرسية ومواصلة العمل الدراسي.

أوضح جوهر، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المشكلة كانت تكمن في آخر عامين من الدراسة لطلاب "فندقية" العريش، بسبب عدم وجود نظام 5 سنوات في الإسماعيلية، إلّا أنه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتاضمن الاجتماعي، تم توفير احتياجات الطلاب لإكمال عامهم الدراسي.

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تابع مستشار التعليم الفني بوزارة التعليم: "أخدنا بياات الطلاب عشان خوض الامتحانات في الإسماعليلية، ولا يوجد تأثير أو خطورة لانتقالهم من مدينة لمدينة، ولن نعود خطوة للوراء".