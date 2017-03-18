«الصناعات المعدنية»: مصانع الحديد تتعرض لخسائر فادحة

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قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشي للصلب٬ إن ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلى الزيادة الأخيرة في سعر صرف الدولار بالبنوك وتسجيله 18 جنيهًا، مؤكدًا أن التغيّرات الكثيرة في سعر صرف الدولار، تعد أكثر من ما يربك المنتجين وتخلق حالة من عدم الاستقرار داخل المصانع، لا سيما عدم القدرة على الحساب الدقيق لتكلفة الإنتاج في ظل الاعتماد بشكل أساسي على استيراد المادة الخام (البيلت) التي تسجل ثباتًا ملحوظًا في البورصات العالمية بمتوسط 410 دولار للطن الواحد.

أضاف الجيوشي، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه رغم الزيادات في أسعار حديد التسليح، إلّا أن المصانع لا تزال تتعرض لخسائر يسهل حصرها في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الواضح للجميع من أسعار الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع والتي تحتسب بالدولار وفقًا للأسعار العالمية، وكذلك ثبات سعر البيلت عالميًا وارتفاع سعر الدولار محليًا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، فضلًا عن الضريبة الجمركية ونسبتها 0.5%.

سجّلت أسعار حديد التسليح، ارتفاعًا جديدًا بمتوسط 200 جنيه في الطن، وهو الارتفاع الذي جاء متأثرًا باستمرار الارتفاع في أسعار صرف الدولار متجاوزًا 18 جنيهًا.

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وسجّل حديد عز 9850 جنيهًا للطن تسليم المصنع، بزيادة 200 جنيه عن آخر تحريك في أسعار المجموعة خلال الأسبوع الماضي، وسجل حديد بيشاي 9750 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا في الطن، وسجّل منتج "السويس للصلب" 9750 جنيهًا للطن تسليم المصنع، و"الجيوشي للصلب" 9650 جنيهًا للطن بزيادة 200 جنيه عن آخر تحريك في الأسعار، وسجّل حديد المراكبي 9650 جنيهًا للطن تسليم المصنع بزيادة 200 جنيه، وسجّل حديد المصريين 9750 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وحديد الكومي سجّل 9650 جنيهًا، فيما سجّل حديد العشري 9625 جنيهًا للطن تسليم المصنع.



