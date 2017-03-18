هل منع الطيب «مستشار السيسي» من دخول جامعة الأزهر؟

التحرير

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عندما عيَّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أسامة الأزهري مستشارًا له للشؤون الدينية، ظنَّ الظانون أنَّ تعاونًا كبيرًا سيتم بين مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ومستشار الرئيس في قضايا الدين، إلا أنَّ بعض الشواهد قد تنسف - كما يرى كثيرون - صدقًا قد تحتويه هذه الظنون.

لم يعد يخفى وجود أزمات -وإن كان وصْفها "مكتومة"، إزاء قضايا تتطرق إليها المشيخة والوزارة ومكتب المستشار، وهو ما أكَّدتها بعض الشواهد التي قادت "شياطين التفاصيل" إلى تأكيد وجود الخلاف.

الأزهري "ممنوع".. مؤتمرات يرعاها الرئيس ويغيب عنها مستشاره

إذا كان الخلاف لا يفسد للود قضية كما يقال، لكنَّه يبدو أنَّه أفسد ما بين شيخ الأزهر ومستشار الرئيس، فوصل الأمر - كما كشفت مصادر مسؤولة بالمشيخة - أنَّ الطيب أمر بعدم استضافة الأزهري في الجامعة.

يلقي الرئيس السيسي كثيرًا من اهتمامه على تجديد الخطاب الديني، ووجَّه انتقادات إلى مسؤولي الملف بداعي عدم التجديد كما ينبغي، إلا أنَّ هذه الانتقادات قد يكون مردودًا عليها - من بين ما يرد - بمؤتمرات يعقدها الأزهر، مشيخةً وجامعةً، حول تجديد الخطاب.

وبعيدًا عن جدوى هذه المؤتمرات، وما تحققه وما تؤول إليه، إلا أنَّ ما لفت الانتباه أنَّ الأزهري -وهو مستشار الرئيس- يغيب عن كل هذه المؤتمرات، ومنها المؤتمر الدولي الذي نظَّمته مشيخة الأزهر، قبل أسبوعين، بعنوان "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل"، وحضره الطيب نفسه، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس السابق عدلي منصور.

هذا المؤتمر الدولي، الذي حضره أكثر من 200 شخصية إسلامية من 60 دولة عربية وإسلامية، وعقد برعاية الرئيس السيسي لكنَّ لم يدع مستشاره.

مؤتمر آخر بعنوان "تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم"، انعقد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ولم يحضره الأزهري.

أيضًا، لم يدعَ الأزهري إلى مؤتمر علمي دولي بجامعة الأزهر، كان عنوان "الطاقة.. حق ومسؤولية"، رغم أنَّ هذا المؤتمر دُعَت إليها وزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والإسكان والبيئة، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع وجهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية.

كلية الدعوة بجامعة الأزهر "أثر الفتاوى في تنمية المجتمعات"، ضمن جهود تجديد الخطاب، بحضور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من أساتذة الأزهر لكن لم يحضر الأزهري.

ممنوع بأمر رسمي

المصادر المسؤولة - التي فضَّلت عدم ذكر أسمائها - قالت لـ"التحرير" إنَّ الخلاف بين الطيب والأزهري لم يكن وليد اليوم بل منذ تعينه كمستشارا للرئيس للشؤون الدينية.

وأضافت أنَّ الطيب غضب عندما ألقى الأزهري خطبة صلاة عيد الفطر في حضور الرئيس السيسي, رغم وجود محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وشوقي علام مفتي الجمهورية، وعلي جمعة مفتي الجمهورية السابق.

المصادر أشارت إلى أنَّ منع الأزهري من دخول جامعة الأزهر جاء بتعليمات رسمية, مؤكِّدًا أنَّه نتيجة لحدة الخلاف قرر كلَّف الطيب, الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر, بأن يكلف جميع كليات الجامعة وإداراتها بعدم استضافة الأزهري في أي مؤتمر أو ندوة أو محاضرة أو أي موسم ثقافي ومنعه من إلقاء أي محاضرات من الجامعة.

متحدث الجامعة يرد.. «مش عارف»

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الدكتور أحمد زارع الناطق باسم جامعة الأزهر، ردَّ لـ"التحرير"، عن منع للأزهري من دخول الجامعة وعدم دعوته لكافة مؤتمراتها كما ذكرت "المصادر المسؤولة"، فقال إنَّ هذه المؤتمرات تكون فيه الدعوات عامة ومفتوحة للجميع.

وعن كون الأزهري مستشارًا لرئيس الجمهورية فينبغي إرسال له دعوات للحضور، أجاب بأنَّه لا يعلم إذا كان قد وجِّهت له دعوة من عدمه، لافتًا إلى أنَّ إرسال هذه الدعوات ليست من اختصاصه.

ورافضًا التأكيد أو النفي، أوضح "متحدث الأزهر" أنَّه ليس لديه معلومات تفيد بصدور قرار بمنع الأزهري من دخول الجامعة من عدمه.

أزمة شفوية.. طلاق مكتوم بين الشيخ والمستشار

لم يكن ذلك هو المشهد الوحيد بين الشيخ والمستشار، فأزمة الطلاق الشفوي كانت حاضرةً كدليل أيضًا، فموقف الطيب الرافض لـ"طلب الرئيس" بإلغاء الطلاق شفويًّا والإلزام بتوثيقه، قوبل بهجوم من الأزهري على الطيب.

كتب الأزهري مقالًا بعنوان "أمر يدع اللبيب حائرًا"، وفيه قال: "الوطن يستنجد بالأزهر، ويلح عليه، ويطالبه، ويلمح ويصرح، ويستنهض ويشير، ويتألم ويستغيث، ويبقى الأزهر عند مستوى واحد من تسيير أموره وقوافله وجولاته وأجنحته في معرض الكتاب، دون القفز إلى مستوى الحساسية والجد والخطر الذي يحيط بالوطن".

الأزهري طالب شيخ الأزهر وكل العاملين بالأزهر الشريف بضرورة العمل للأمام والنهوض بالعمل الدعوى، وذكر: "على الأزهر أن ينهض إلى عمل يليق بالتاريخ المشرف ويسعف الوطن والدين ويسعف شعب مصر والأمة العربية والعالم في وقت حساس وخطير".

خاطب "المستشار"، الأزهر: "ما الذى تريده حتى تنهض ونحن جميعًا مسخّرون لخدمتك، هل هي الرؤى والخطط والاستراتيجيات فنوفرها أو هي عراقيل إدارية وتشريعية فنذللها أو هو تمويل وإنفاق فنعتصر أنفسنا ونجمعه أم ماذا؟".

الشيخ يرد.. مزايدون

الشيخ الطيب ردَّ على الهجوم عليه، ووجَّه رسالةً لمن سماهم "المزايدين"، وقال، موجِّها رسالة للأزهري: "كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق الشفهي، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا في الصحف ولا في القنوات".

الطيب أضاف: "المزايدة على الأزهر في قضية الطلاق الشفهي تجاوزٌ للحد وأيضًا تجاوزٌ للحق.. على العلماء أن يجتهدوا ويجددوا الأنظار فيما يتعلق بالأمور السياسية كالديمقراطية؛ لأنَّ كثيرًا من الجماعات والتيارات التي تملك أبواقًا تتحدث عن أن الديمقراطية ليست من الإسلام وأنها كفر".

أين كان أسامة؟

الأزهر لم يكتفِ برد شيخه، فنشر موقعه الرسمي سلسلة مقالات لقيادات المشيخة بعنوان "في حب الأزهر"، بعضها يهاجم مستشار الرئيس، وأخرى لوسائل الإعلام التي قالت إنَّها تحاول النيل من المؤسسة.

من هؤلاء أحمد المالكي "يعمل بالشؤون القانونية الأزهر"، فكتب مقالًا أكَّد فيه أنَّ مقال الأزهري أصابه بـ"الدهشة"، إذ قال: "وأنا أقرأ سطور المقال غمرتني الدهشة وزادت لديّ الحيرة، فالمقال بمثابة كلام مرسل يتضمَّن مقاطع من تاريخ الأزهر الوطني قديمًا فقط، ثم يغلف باتهام مبطن للأزهر وعلمائه حديثًا فيدَّعي أنَّ الوطن يستنجد بالأزهر الآن ويلح عليه ويطالبه ويلمح ويصرح ويستنهض ويستغيث لكن الأزهر لا يجيب، ثم يحصر عمل الأزهر الحاضر وجولات رجاله وعلمائه في أجنحة أقامها بالأمس في معرض الكتاب دون القفز إلى مستوى الحساسية والجد والخطر الذي يحيط بالوطن".

الكاتب وجَّه للأزهري تساؤلات: "من الذي وقف مع الوطن في ثورتيه الكريمتين أليس مشيخة الأزهر؟ من الذي ساند الرئيس وهو يلقي بيان الثالث من يوليو في حفظ الوطن وأمنه أليس هو إمام الأزهر؟ أين كنت حين ترك أستاذك الأكبر مراسم تنصيب رئيس الإخوان في قلب جامعة القاهرة وغادر خطابه ورجال دولته وولى ظهره له في كل عز وفخر، أليس هذا هو شيخ الأزهر الطيب الذي تتهم حضرتك المؤسسة التي هو على قمتها الآن بعدم الوطنية؟ من الذي منع سيطرة الإخوان على جامعة الأزهر ومنصب الإفتاء أليس هو شيخ الأزهر؟ أين كان الدكتور أسامة -الحيران الآن- مختبئًا وقتها، لم نسمع به أو عنه؟".