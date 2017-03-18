أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الاثنين.. إعلان تفاصيل إنشاء أكبر مجمع رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print
الاثنين.. إعلان تفاصيل إنشاء أكبر مجمع رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة الاثنين.. إعلان تفاصيل إنشاء أكبر مجمع رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصراوي Masrawy

وزارة الشباب والرياضة

القاهرة- (أ ش أ):

تعقد وزارة الشباب والرياضة، بعد غد الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لعرض التطورات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع رياضي اجتماعي ثقافي بالعاصمة الإدارية على مساحة تبلغ نحو 93 فدانا.

ويحضر المؤتمر كل من: المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات الوزارة.

ومن المقرر أن يعلن وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر، التكلفة الإجمالية لإنشاء المشروع، والمنشآت الرياضية والاجتماعية التي سيضمها من ملاعب لكرة القدم، وملاعب متعددة الأغراض، وصالات للأنشطة، وحمامات سباحة، ومسارح، وصالات مغطاة.

كما سيكشف الوزير عن الموقف التنفيذي الخاص بالتطوير الجاري لبعض المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، والتي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المقرر البدء في تنفيذها فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أيضًا أن يستعرض اللواء كامل الوزير التصميمات الهندسية الخاصة بإنشاء مشروع الكيان الرياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم وضعها وفقا لأفضل المواصفات العالمية، كما يكشف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن موعد البدء في تنفيذ أعمال إنشاء المشروع ومدة الانتهاء منه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى

البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين