الاثنين.. إعلان تفاصيل إنشاء أكبر مجمع رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة- (أ ش أ):

تعقد وزارة الشباب والرياضة، بعد غد الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لعرض التطورات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع رياضي اجتماعي ثقافي بالعاصمة الإدارية على مساحة تبلغ نحو 93 فدانا.

ويحضر المؤتمر كل من: المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات الوزارة.

ومن المقرر أن يعلن وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر، التكلفة الإجمالية لإنشاء المشروع، والمنشآت الرياضية والاجتماعية التي سيضمها من ملاعب لكرة القدم، وملاعب متعددة الأغراض، وصالات للأنشطة، وحمامات سباحة، ومسارح، وصالات مغطاة.

كما سيكشف الوزير عن الموقف التنفيذي الخاص بالتطوير الجاري لبعض المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، والتي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المقرر البدء في تنفيذها فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أيضًا أن يستعرض اللواء كامل الوزير التصميمات الهندسية الخاصة بإنشاء مشروع الكيان الرياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم وضعها وفقا لأفضل المواصفات العالمية، كما يكشف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن موعد البدء في تنفيذ أعمال إنشاء المشروع ومدة الانتهاء منه.