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وزير الري يتفقد أعمال الصيانة والتطوير لقناطر زفتى- صور

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مصراوي Masrawy

وزير الري يتفقد أعمال الصيانة والتطوير لقناطر زفتى- صور وزير الري يتفقد أعمال الصيانة والتطوير لقناطر زفتى

(مصراوي):

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، السبت، اﻷعمال الجارية بشأن تدعيم قناطر زفتى بمحافظة الغربية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والتي تعمل على خدمة منظومة الري لكافة الزمامات الزراعية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

وتمت أعمال التجفيف، وأخذ العينات والكشف وتدعيم الفرش، ويتم استكمال أعمال المرحلة الحالية حيث سيتم تخريم وحقن البغال وصيانة بوابات القنطرة لعدد 20 فتحه بالبر الأيسر لقناطر زفتى وتغيير جنازيرها واصلاح الونش الخاص بها وترميم واجهات القنطرة للعشرين فتحه.

يذكر أن قناطر زفتى الحالية تقع على النيل فرع دمياط على بعد 1046 كم خلف خزان اسوان وتتحكم فى رفع مناسيب المياه بفرع دمياط أمام القناطر وتغذية ترعة المنصورية والعباسى وعمر بك ودهتوره لرى حوالي مليون فدان.

وزير الري يتفقد أعمال الصيانة والتطوير لقناطر زفتى (1)

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مصراوي Masrawy

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