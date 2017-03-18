تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن عامر حسين، تأجيل مباراتي الأهلي مع الداخلية، والشرقية مع الزمالك، من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان من المقرر إقامة المباراتين الخميس المقبل، في إطار المرحلة رقم 21 من مسابقة الدوري الممتاز، لتعارض موعدهما مع معسكر المنتخب الأول، مع التأكيد على إقامة مباراة المصري مع مصر المقاصة في السادسة من مساء الخميس المقبل بعد تأهله للدور التالي في بطولة الكونفيدرالية بدون لعب.

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وصرح الكابتن عامر حسين رئيس اللجنة بأن الموعدين الجديدين للمباراتين المؤجلتين سيتم الإعلان عنهما بعد الاطمئنان على مسيرة فريقي الأهلي والزمالك في بطولة الأندية الإفريقية.