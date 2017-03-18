باسم علي: لا ألتفت إلى شائعات رحيلي عن الأهلي

التحرير

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قال باسم علي، الظهير الأيمن لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك حملة انتقادات غير مبررة تمارس على القـلعة الحمراء، بشكل مستمر، واصفًا هذا الأمر بالـ"طبيعي" في الفرق الكبيرة، لكنه لن يؤثر على تركيز الفريق، مشيرًا إلى أنه سوف يستمر في السعي نحو الفوز بالبطولات.

وأضاف باسم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، "نعرف كيف نعزل أنفسنا بشكل جيد عن الشائعات التي تلاحق الفريق بشكل مستمر وهدفنا الوحيد هو تحقيق البطولات لإسعاد الجماهير ولا نبحث عن أهداف شخصية ونغلب مصلحة الفريق على مصالحنا الخاصة".

وأكد اللاعب غير المقيد إفريقيا أن علاقته جيدة للغاية بحسام البدري، المدير الفني للفريق، لافتًا إلى أنه لا يعرف من أين يخرج الحديث عن رحيله، مضيفًا "تعودت على مثل هذه الشائعات مع نهاية كل موسم ومع نتائج الفريق المختلفة، ولا أهتم بها وكل تركيزي منصب على الفريق فقط".

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وأشار باسم إلى أن الغياب عن تشكيلة الفريق يرجع إلى رؤية الجهاز الفني، قائلًا "أنا كلاعب محترف أقدر ذلك والفوز بالمباريات أهم من المشاركة، وأن أي لاعب يجلس احتياطيا تلاحقه الشائعات بالرحيل عن الأهلي".

وبرأ الظهير الأيمن لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أنيس الشعلالي مدرب الأحمال، من تهمة إلحاق الإصابات بلاعبي الفريق ووصفه بالمعد البدني الممتاز، مشيرًا إلى أن المنافسة في الأهلي صعبة وقائمة في كل المراكز ولا أحد يضمن لنفسه مركزًا، لذلك فهو يتدرب بقوة ويسعى للعودة إلى حسابات الجهاز الفني من جديد.

وعن رأيه في موقف الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قال باسم "بيدفيست فريق قوي ومنظم للغاية، ونتيجة مباراة الذهاب تحتاج من اللاعبين إلى مجهود أكبر، والفريق يتسلح بالخبرة ويملك القدرة على الفوز وتخطي عقبة بيدفيست والتأهل إلى الدور التالي من البطولة".