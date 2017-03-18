مراقب مباراة الزمالك يطمئن على بعثة الفريق

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حرص البنينى كونتين ديدافي، مراقب مباراة الزمالك ورينجرز النيجيري، على الوجود في فندق إقامة الفريق الأبيض، اليوم السبت، ضمن الاستعدادات الختامية لإقامة المباراة، المقررة غدًا الأحد، ضمن إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

استقبل المراقب، هاني زادة، رئيس بعثة الزمالك، عضو مجلس إدارة النادي، بجانب حمادة أنور، المدير الإداري للفريق، حيث تحدث مع المراقب حول المواجهة المرتقبة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إينوجو رينجرز النيجيري، غدًا الأحد، في الخامسة مساءً بملعب نامدي إزيكيو في نيجيريا.