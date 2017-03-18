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مارتن كوبلر: ليبيا بحاجة إلى جيش موحد

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مارتن كوبلر: ليبيا بحاجة إلى جيش موحد مارتن كوبلر: ليبيا بحاجة إلى جيش موحد

مصراوي Masrawy

مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا

القاهرة- (مصراوي):

قدّم مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، التهنئة للمجلس الرئاسي الليبي، على أخذ زمام المبادرة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في طرابلس.

وقال كوبلر، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الرباعي في القاهرة، إن ليبيا بحاجة إلى جيش موحد مع تسلسل قيادي واضح تحت سلطة مدنية كقائد أعلى.

وأشار كوبر إلى أن الدول المجاورة لليبيا وجهات أخرى ستعمل على مساعدة الليبيين في عملية تجمع مجلس النواب، للاتفاق على إجراء تعديلات محدودة على الإتفاق السياسي تسمح بتطبيقه بشكل فعال.

وانطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية جلسة الاجتماع الرباعي لبحث الأزمة السياسية في ليبيا، بمشاركة كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفيدريكا موجيريني الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، وموسى فيكي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا.

وقالت موجيريني، في بيان نقلته وكالة "آكي" الإيطالية، مساء الجمعة بشأن الاجتماع، إن الهدف هو تنسيق العمل و دعم وساطة الأمم المتحدة، والجهود الإقليمية لمرافقة عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

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مصراوي Masrawy

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