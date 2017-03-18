جمعهما «لأعلى سعر».. «نيللي كريم» و«زينة» 8 سنوات علاقة فنية شائكة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نيللي كريم، واحدة من أبرز الفنانات المنافسات بقوة على الساحة الفنية، خاصة في الدراما، رغم أنها بدأت مشوارها الفني كراقصة باليه بدار الأوبرا المصرية، وبعدها لفتت أنظار سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة عام 1999 بتقديمها فوازير رمضان، وبعدها لمعت سينمائيًا في عام 2002 بمشاركتها في فيلم "سحر العيون" مع الفنان الراحل عامر منيب، وتميزّت "نيللي" بدور المرأة الرومانسية الناضجة والكئيبة في كثير من الأعمال الفنية.

كانت البداية الفنية لـ"زينة" مختلفة قليلًا عن "نيللي كريم"، حيث بدأت حياتها الفنية كموديل فيديو كليب لعدد من الأغنيات، وبعدها لعبت دورًا في فيلم "أرض الخوف" عام 1999 أمام النمر الأسود أحمد زكي، وكانت وقتها تستخدم اسمها الحقيقي "وسام رضا"، كما كانت تعمل وقتها مذيعة للبرامج الفنية، وبعد شهرتها اختارت الاسم الفني "زينة"، وتميزت بدور الفتاة الشقية صاحبة الدم الخفيف في عدد من أعمالها.

البداية

علاقة الفنانتين بدأت في عام 2009، باشتراكهما معًا لأول مرة في فيلم (واحد صفر)، حيث لعبت "نيللي" دور فتاة متدينة وملتزمة، لكنها حاقدة على شقيقتها التي تقوم بدورها الفنانة "زينة"، وهي فتاة طموحة تبحث عن الشهرة والأضواء وتحلم بأن تكون مغنية شهيرة فتثور على تقاليد مجتمعها البسيط.

مسلسل "ذات"

كان من المفترض أن تكون الفنانة "زينة" هي بطلة مسلسل "ذات" في عام 2010، ولكنها اعتذرت عن المشاركة بالمسلسل، حيث كانت وقتها منشغلة بالتحضير لمسلسل آخر، وهو ما جعلها تعتذر عن تقديم "ذات"، وأسند الدور بعدها للفنانة "نيللي كريم" وكان نقطة تحول في مسارها الفني، وحققت به نجاحًا مبهرًا، وعلّقت زينة على ذلك في تصريحات صحفية سابقة لمجلة "لها": "أنا سعيدة للغاية بالنجاح الذي حققته نيللي كريم وفخورة بها، وأتمنى لها التوفيق في خطواتها الفنية المقبلة".

مسلسل "سجن النسا"

"زينة تدخل سجن النسا"، عنوان خبر تصدر كبرى المواقع والصحف الفنية في نهاية عام 2012، يشير إلى أن الفنانة "زينة" تستعد مع بداية العام للقيام ببطولة مسلسل "سجن النسا" لعرضه في الموسم الرمضاني لعام 2014، ولكنها أعلنت انسحابها من المسلسل، وتسبب ذلك في أزمة شديدة للمنتج جمال العدل، وأسند الدور لثاني مرة للفنانة "نيللي كريم" وكان أيضًا واحدًا من الأعمال المميزة في مشوارها الفني.

شاهد أيضا

رد زينة

قالت "زينة" بعدها في تصريحات صحفية إنها ليست نادمة على المشاركة في مسلسلي "ذات" و"سجن النسا" رغم نجاحهما، وصرحّت: "بالطبع لست نادمة، خاصةً أنني اعتذرت عنهما بإرداتي الكاملة، وكل شيء في النهاية قسمة ونصيب كما أشعر بأن الله سبحانه وتعالى رزقني بهدية أكبر من النجومية والنجاح في عملي، تمثّلت بطفليّ التوأم عز الدين وزين الدين، فهما أجمل حدث مررتُ به طوال السنوات الماضية".

- تضامن نيللي مع زينة

شغلت الفنانة "زينة" الرأي العام والوسط الفني في عام 2014 برفع قضية إثبات نسب توأمها للفنان أحمد عز، وتضامن وقتها عدد من الفنانين مع زينة وبعضهم تضامن مع عز، وكان موقف الفنانة "نيللي كريم" داعمًا لزينة، التي صرّحت في أكتوبر عام 2014 ضمن فاعليات مهرجان أبو ظبى السينمائي: "اللي أعرفه أن مفيش واحدة ست تقول إنها حامل من رجل وأنها أنجبت منه أطفال وإنهم ليسوا أولاده، وخاصة ست في حجم نجومية زينة ومشهورة فكيف ستقوم بالتضحية بكل ذلك مقابل فقط أن تدافع عن حق هؤلاء الأبناء".

زوج نيللي كريم يهاجم زينة

قبل انفصال "نيللي كريم" عن زوجها هاني أبو النجا في نوفمبر عام 2015، كان قد أعلن رأيه قبلها بأشهر قليلة في قضية "زينة وعز" ووصفها بـ"المستفزة"، وقال في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "لأول مرة أقول رأي في موضوع الست زينة والأخ عز، أولا الموضوع غير ذو أهمية أبدًا لينا كلنا، بس كم الاستفزاز سواء في الرأي أو الرأي الآخر أجبرني على إبداء الرأي، الناس اللي بدأت بالدفاع عن عز وهو راجل طول بعرض على علاقة بست وهو على يقين أنه لن يرتبط بيها رغم العلاقة الجنسية.. يبقى ده اسمه إيه؟".

وتابع: "المدافعين عن الست زينة، أنا على علاقة برجل ولم يتزوجني وبالرغم قررت الاستمرار في هذه العلاقة وقررت أن تطرح هذه العلاقة أطفال.. ده اسمه إيه؟، لكل واحد بيحاول يدافع عن ده أو دي.. إنت بتعمل إيه؟".

لأعلى سعر

الأزمة الأخيرة في علاقة "نيللي كريم" و"زينة"، فقبل أيام قليلة ترددت أنباء حول وجود مشكلة كبيرة بين الفنانتين حول وضع اسميهما على تتر مسلسل "لأعلى سعر" الذي يجمعهما كبطلتين وزوجتين للفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، أما عن منتج المسلسل جمال العدل، فقد نفى وجود أي خلافات بين نيللي كريم وزينة، مؤكدًا أن الأجواء بين فريق العمل تتميز بالحماس والود.

وقيل إن سبب الأزمة مطالبة زينة بوضع اسمها مع الفنانة "نيللي كريم" على مقدمة التتر، لكن "نيللي" أصرّت على أن يظهر اسمها بمفردها في بداية التتر، حيث إن عقدها ينص على ذلك، ولم تعلق أي من الفنانتين على هذا الخلاف حتى الآن.