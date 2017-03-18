بالصور.. بدء تلقي طلبات حج القرعة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت أقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم السبت، تلقي طلبات حج القرعة من المواطنين بكافة أحياء المحافظة، بناءًا علي إعلان وزارة الداخلية عن تلقيها طلبات الراغبين في التقدم لحج القرعة بأقسام ومراكز الشرطة المختلفة.

وأعدت أقسام الشرطة لجان لاستقبال المتقدمين وتلقي الطلبات برئاسة مأموري الأقسام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية بتوفير سبل الراحة للمتقدمين وتيسير إجراءات تقديم الطلبات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الطلبات تقدم بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية أو الاتصال بالخدمة الصوتية، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، لافتة إلى أنه لن تقبل الطلبات في حالة التقدم لأداء الفريضة في أي نوع آخر "سياحة- تضامن".

وأشارت وزارة الداخلية، في بيانها، إلى أن المتقدم بطلب الحج والمرافق له سيوقعان على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة الحج خلال الـ5 سنوات الماضية، وبموافقتهما على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لمناسك الحج خلال المدة المحددة، لا يقبل طلبه دون أدنى مسؤولية على الوزارة.