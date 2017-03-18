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اختناق 3 مواطنين وتوقف حركة الصيد بالدقهلية بسبب الطقس السيئ

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مصراوي Masrawy

اختناق 3 مواطنين وتوقف حركة الصيد بالدقهلية بسبب الطقس السيئ اختناق 3 مواطنين وتوقف حركة الصيد

الدقهلية ـ رامي محمود:
تعرضت مدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم، لموجة من الرياح الشديدة، مصحوبة بالرمال والأتربة، وبخاصة على المناطق الشمالية المطلة على البحر، ما أدى لانعدام حركة الرؤية على الطريق الدولي الساحلي.
وتسبب الطقس السيئ في إصابة 3 حالات باختناق، وتوقف حركة الصيد والملاحة بمدينة جمصة، وبحيرة المنزلة.
في السياق ذاته، أعلنت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الدقهلية، رفع حالة الطوارئ بجميع مراكز والمدن، لمواجهة الطقس السيئ.
وقال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة يعمل على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة، مشيرا إلى أن المحافظة حددت خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها.

اختناق 3 مواطنين وتوقف حركة الصيد (2)

اختناق 3 مواطنين وتوقف حركة الصيد (3)

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