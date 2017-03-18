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الأب خطفهما بعد الخُلع وهرب للسعودية.. "هند" تستغيث بالرئيس لإعادة طفليها- (فيديو)

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مصراوي Masrawy

الام مع الهدايا

كتبت- نور العمروسي:

ناشدت هند أحمد موسى، ربة منزل، الرئيس عبد الفتاح التدخل لتنفيذ أحكام القضاء النهائية بضم طفليها خديجة (12 سنة)، وعبد الرحمن (9 سنوات) لحضانتها، بعد قيام والدهما "ص. ز."، أستاذ جامعي، باختطافهما والهرب بهما إلى ، لحصولها على حكم بالخلع منه. 

وقالت "هند" في تصريحات لـ"مصراوي" إنها رفعت في 2014، دعوى خلع ضد زوجها، بعد زواج استمر 8 سنوات، وقضت المحكمة لصالحها، مضيفة: خلال نظر الدعوى، تزوج طليقي من سيده أخرى وترك أطفالي لي.

وتابعت: في 2015، حكمت المحكمة لي بحضانة أطفالي، إلا أن طليقي اختطف "خديجة وعبدالرحمن" من المدرسة، ولم يتمكن من اختطاف شقيقتهما الكبرى "مريم" (14 سنة)، لأنها سارعت بالهرب، وغادر برفقتهما الى السعودية، فرفعت دعوى ضده في محكمة جنح، وقضت في ديسمبر 2016، بحبسه سنة، بتهمة خطف الأولاد ومنعي من رؤيتهم.

وأضافت "الأم": رغم مرور أكثر سنتين على حكم الحضانة ومخاطبتي القنصلية المصرية في السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة ابني، إلا أن أحدا لم يتحرك حتى الآن. وناشدت "هند"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لعودة أطفالها، قائلة: "رجع لي أولادي لأن القانون مرجعش أولادي".

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