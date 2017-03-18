كيف تحمي طفلك من سوء الجو هذه الأيام؟

كتبت - هاجر حاتم:

تشهد مصر هذه الأيام عواصف ترابية قد تستمر ليومين أو أكثر، وذلك بسبب إقبال فصل الربيع، الذي يعتبر أكثر الفصول التي ينتشر فيها الأمراض، بسبب ازديادعدد فترات سطوع الشمس ودرجة الحرارة، كما تهب الرياح المحملة بالأتربة ويبدأ تفتح الأزهار وانتشار حبوب اللقاح.

قال الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمعهد القومي للبحوث، بضرورة عدم خروج الأطفال خلال هذه الأيام، وغلق الأبواب والشبابيك جيدًا، لمنع دخول الهواء المحمل بالأتربة.

وبما أن هذا الجو قد يتسبب في حساسية الجلد، فينصح "الناظر" بتناول أي دواء يحتوي على مضاد"الهيستامين"، حيث يتناول الطفل ملعقة شراب واحدة يوميًا، وإذا حدث أي نوع من الحكة الجلدية، يتم غسل المنطقة 3 مرات في اليوم بـ غسول يحتوي على مادة "الكلامينا".