واشنطن "ستعمل مع الصين لدفع كوريا الشمالية إلى تغيير سياستها"

بكين (أ ف ب)

اكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السبت في بكين ان الولايات المتحدة "ستعمل" مع الصين لمحاولة دفع نظام كوريا الشمالية الى تليين سياسته.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بعد محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي "سنعمل معا لنرى ما اذا كان بامكاننا دفع حكومة بيونغ يانغ الى تغيير موقفها (...) والابتعاد عن تطوير اسلحة نووية".

وكان تيلرسون وصل السبت الى بكين حيث سيحاول اقناع القادة الصينيين بزيادة الضغط على كوريا الشمالية بعدما حذر من ان الخيار العسكري "مطروح" في مواجهة نظام كيم جونغ-اون.

وتعد الصين القوة الوحيدة التي يمكن ان تؤثر على النظام الحاكم في كوريا الشمالية. وقد اتهمها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانها لا تمارس ضغوطا كافية على جارتها.