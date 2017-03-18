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بالصور- افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد في غياب وزير الصحة

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مصراوي Masrawy

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (1)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (1)

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (2)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (2)

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (3)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (3)

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (4)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (4)

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (5)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (5)

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (6)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (6)

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (7)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (7)

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (8)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (8)

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (9)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (9)

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (10)افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد (10)

كتب - أحمد جمعة:

افتتح الدكتور أحمد محي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، اليوم السبت.

وتغيب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، عن حضور افتتاح الوحدة، لارتباطه ب"التزامات رئاسية" بحسب تصريحات الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة.

حضر الافتتاح الدكتور أيمن عبدالعزيز، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد خشبة، مدير المستشفى، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

وقال الدكتور أحمد خشبة، إن أعمال إنشاء وحدة جراحة القلب والصدر بدأت قبل 8 شهور من الآن، وتم افتتاحها اليوم السبت، بتكلفة إجمالية تقدر ب 14 مليون جنيه.

وتضم الوحدة غرفتي عمليات مجهزتين، و8 أسرة رعاية مركزة.

وأضاف خشبة- في تصريحات لمصراوي، السبت- أن الهدف من الوحدة مضاعفة عدد العمليات حيث كنا نُجري 40 حالة شهريا، ونريد أن تصل إلى 80 حالة؛ لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى.

وأوضح مدير مستشفى زايد أن وزير الصحة وجه بتحويل بعض الحالات من معهد ناصر لتخفيف العبء هناك وتقليل قوائم الانتظار.

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