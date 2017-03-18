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بالصور.. إضراب المحامين بالسويس يشعل غضب أهالي «متهمي الجنايات»

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بالصور.. إضراب المحامين بالسويس يشعل غضب أهالي «متهمي الجنايات» بالصور.. إضراب المحامين بالسويس يشعل غضب أهالي «متهمي الجنايات»

التحرير

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كتب - سالي سند:

شهدت قاعة محكمة جنايات السويس، اليوم السبت، مشادات كلامية بين أهالي بعض المتهمين والمحامين؛ بسبب امتناعهم عن حضور جلسات محاكمة ذويهم.

وأول من أمس الخميس، قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، في اجتماعه مع مجالس النقابات الفرعية، بنادي محامي المعادي النهري، الإضراب العام أمام محاكم الجنايات بكل محافظات الجمهورية، اليوم السبت.

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وسيطرت حالة من الغضب على أهالي المتهمين، عقب علمهم بإمكانية تأجيل القضايا لمدة قد تتجاوز الـ6 أشهر حال عدم حضور المحامين. 

في المقابل، ترافع 3 محامين عن موكليهم بالمخالفة لقرار نقيب المحامين سامح عاشور، بتعميم الإضراب على مستوى الجمهورية، وتهديد المخالفين بالإيقاف عن العمل، والإحالة إلى مجلس تأديب.

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التحرير

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