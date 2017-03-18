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بعد خسارته الانتخابات.. قلاش للصحفيين: سأظل جنديًّا في خدمتكم

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بعد خسارته الانتخابات.. قلاش للصحفيين: سأظل جنديًّا في خدمتكم بعد خسارته الانتخابات.. قلاش للصحفيين: سأظل جنديًّا في خدمتكم

التحرير

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جدَّد يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق تهنئته للنقيب الجديد عبد المحسن سلامة، وذلك عبر رسالة للصحفيين نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتنشر "التحرير" نص رسالة قلاش: 

زميلاتي وزملائي أعضاء الجمعية العمومية أجدد تهنئتي للنقيب وأعضاء مجلس النقابة الذين حظوا بثقتكم.. وأشكركم جميعًا وأشكر حضوركم المكثف، وأشكر جيلًا جديدًا خرج من رحم جمعية ٤ مايو، وأكدت النتيجة أنَّ له وجودًا لافتًا في انتخابات ١٧ مارس، وسيظل فاعلاً بالنقابة التي تحتاجكم اﻵن جميعًا أكثر من أي وقت مضى.

لست في حاجة للتأكيد على أنني سأظل موجودًا معكم جنديًّا في الجمعية العمومية، ويدي ممدودة لكم لاستكمال كل ما قمنا به وما أفخر به.. ولدينا والحمد لله ميزانية بها فائض ٤٠ مليون جنيه لأول مرة في تاريخ النقابة، تمكننا من بناء النادي البحري وزيادة المعاشات وإنشاء صندوق للبطالة، واستكمال مشروعات بدأ العمل بها منذ أشهر، أهمها أحدث مركز تدريب على مساحة الدور السادس بالنقابة، ونادٍ اجتماعي على مساحة الدور السابع ستزيد تكلفتهما عن ٣٥ مليون جنيه تم تدبيرها من موارد أخرى.. وبإذن الله يكون كل ذلك وغيره في خدمتكم.

 لقد اجتهدت ومجلس النقابة ما استطعنا لخدمة الزملاء والحفاظ على كرامة الكيان النقابي واستقلاله، وعلى حرية الرأي والتعبير وعلى قانون النقابة، وكرامة الصحفيين وسيظل جهدنا ولن ينقطع في سبيل ذلك.. واغفروا لي أي تقصير قد ترونه. أجدد شكري وتقديري لكم جميعًا.. وستظلون مثار فخري.

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وفي انتخابات التجديد النصفي التي جرت أمس، فاز الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة بمنصب النقيب بـ2457 صوتًا مقابل 1890 صوتًا للنقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش.

وفاز بالعضوية جمال عبد الرحيم بحصوله على 1182 صوتًا، ومحمد خراجة 1152 صوتًا، وحسين الزناتي 1165 صوتًا، ومحمد عبد الحفيظ 801 صوت، وعمرو بدر 768 صوتًا، وأيمن عبد المجيد 763 صوتًا.
 

 

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التحرير

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