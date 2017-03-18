كرسي أودي وشيشا بوجاتي.. أبرز اختراعات شركات السيارات الغريبة

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"تويوتا، أودي، أستون مارتين وهوندا"، جميعها أسماء لشركات اشتهرت في المقام الأول بصناعة كل ما يتعلق بالسيارات أو وسائل التنقل البرية بمختلف أنواعها، إلا أن القليل من متابعي أخبارهم قد يكون على علم بتوسعهم في مشروعات لا تمت للسيارات أو التنقل والتقنيات الخاصة بهم بأي صلة.

وعلى الرغم من كون قطاع إنتاج السيارات وقطع الغيار الخاصة بها ظل دومًا الشق الرئيس من سياسة تلك الشركات العملاقة الإنتاجية، إلا أن هذا الأمر لم يمنعهم من الدخول في بعض الصناعات والتقنيات الحديثة، وفي هذا السياق نستعرض عددًا من أهم المشروعات والمنتجات التي حملت شركات السيارات العالمية، ولا تتعلق بهذه الصناعة، ومنها..

- برج أستون مارتين

في عام 2016، أعلنت الشركة البريطانية عزمها تشييد برج ضخم في 2021 في مدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، واختارت له اسم "كوندو"، وأكدت أنه سيكون واحدًا ضمن سلسلة من المشروعات التي لا تتعلق بالسيارات.

- روبوت تويوتا

سارت الشركة اليابانية العملاقة على نهج شقيقتها هوندا، وأعلنت عن روبوت آلي صغير من إنتاجها الكامل، ليكون في صورة طفل صغير وليس شخصًا كبيرًا كما هو المتبع في العديد من الشركات المصنعة للروبوتات.

- كرسي أودي

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ربما كان هذا المنتج هو الأغرب، فالشركة الألمانية العملاقة لديها باع طويل في صناعة الإصدارات الفاخرة، ولذلك فإن صناعة مجرد كرسي ذو وزن خفيف أثار تساؤلات واضحة عن الغرض الرئيسي من تبني شركة أودي لهذه الفكرة الغريبة.

- كرسي هوندا المتحرك

ربما كان هو الأكثر قربًا لمجال التنقل السريع والسلس، الذي تعد السيارات أهم أركانه، فالشركة اليابانية استطاعت تصنيع كرسي صغير يعمل كهربيًا للانتقال في المسافات القصيرة والمتوسطة، وهو ما جاء مغايرًا لمفهوم المقاعد المتحركة بشكلها التقليدي.

- شيشا "فيب" بوجاتي

لطالما أبهرت العالم بسيارات رياضية سريعة وعلى قدر واسع من الرفاهية، إلا أنها استطاعت الدخول بقوة في مجال الشيشا الإلكترونية، حيث تمكنت من صناعة منتجح مشابه بقدرات عالية وتصميم أنيق، وذلك دون تفسير واضح عن دوافعها لذلك.

- كرسي نيسان الذكي

يمكن اعتباره منافسًا لمقعد هوندا المتحرك، إلا أنه يتسم بقدر أكبر من الذكاء، حيث يمكنه تتبع أقرب الأشخاص وتوفير الوضع الأمثل والأسهل لجلوسه، دون تحرك أو تدخل أساسي منه، وإن كان لم يختبر بشكل جدي في أوقات الزحام.