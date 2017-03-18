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توتنهام ويوفنتوس يسعيان لخطف نجم ميلان

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توتنهام ويوفنتوس يسعيان لخطف نجم ميلان توتنهام ويوفنتوس يسعيان لخطف نجم ميلان

التحرير

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يرغب الأرجنتيني، ماوريسو بوكتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ضم الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، لاعب خط وسط إي سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتتقالات الصيفي القادمة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وأضافت الصحيفة أن عقد سوسو صاحب الـ 23 عامًا، سينتهي مع ميلان عام 2019، ولكن لم يُحسِّن الفريق الإيطالي عقد لاعبه حتى الآن.

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وتابعت "لا جازيتا ديللو سبورت"، بأن يوفنتوس أيضًا يسعى للتعاقد مع سوسو، الذي تألق هذا الموسم مع الروسونيري، بشكل لافت، لينضم لتوتنهام، في الصراع لضم لاعب ميلان وإقناعه بالرحيل عن الروسونيري.

يشار إلى أن الإسباني سوسو، شارك مع ميلان في 30 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 2.570 دقيقة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 9 أهداف.

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التحرير

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