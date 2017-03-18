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15 صورة ترصد شوارع القاهرة تحت السماء الصفراء

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مصراوي Masrawy

حالة الطقس بشوارع القاهرة (1)حالة الطقس بشوارع القاهرة (1)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (2)حالة الطقس بشوارع القاهرة (2)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (3)حالة الطقس بشوارع القاهرة (3)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (4)حالة الطقس بشوارع القاهرة (4)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (5)حالة الطقس بشوارع القاهرة (5)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (6)حالة الطقس بشوارع القاهرة (6)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (7)حالة الطقس بشوارع القاهرة (7)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (8)حالة الطقس بشوارع القاهرة (8)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (9)حالة الطقس بشوارع القاهرة (9)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (10)حالة الطقس بشوارع القاهرة (10)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (11)حالة الطقس بشوارع القاهرة (11)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (12)حالة الطقس بشوارع القاهرة (12)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (13)حالة الطقس بشوارع القاهرة (13)

حالة الطقس بشوارع القاهرةحالة الطقس بشوارع القاهرة

حالة الطقس بشوارع القاهرة (15)حالة الطقس بشوارع القاهرة (15)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (16)حالة الطقس بشوارع القاهرة (16)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (17)حالة الطقس بشوارع القاهرة (17)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (18)حالة الطقس بشوارع القاهرة (18)

حالة الطقس بشوارع القاهرة (19)حالة الطقس بشوارع القاهرة (19)

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كتبت- نسمة فرج:

تصوير- نادر نبيل:

رصدت عدسة "مصراوي"، حالة الطقس في محافظة القاهرة والجيزة، حيث اجتاحت العاصفة الترابية شوارع وسماء المحافظتين.

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية، طقس السبت بـ"غير المستقر"، موضحة أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، وإضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس.

وشهدت محافظات الجمهورية، موجة طقس سيئة ورياح شديدة، مما تسبب في رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة أى أحداث طارئة.

وفى شمال سيناء، تعرضت المحافظة منذ صباح اليوم لرياح شديدة مصحوبة بعواصف رملية مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة، وشهدت الطرق العامة والفرعية حذرًا شديدًا من السائقين خشية وقوع بسبب الظروف الجوية.

أما محافظة أسوان، فقد تعرضت أجزاء كبيرة من مدينة أسوان اليوم إلى عاصفة ترابية أدت إلى انعدام الرؤية، وغطت الرمال الكثيفة سماء المدينة.

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