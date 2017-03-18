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نائب لرئيس الحكومة: "حضرتك فين من أزمة المحامين؟"

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نائب لرئيس الحكومة: "حضرتك فين من أزمة المحامين؟" نائب لرئيس الحكومة: "حضرتك فين من أزمة المحامين؟"

مصراوي Masrawy

مجدي بيومي عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

طالب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، نقيب المحامين بسرعة إنهاء الإضراب حفاظًا على مصالح المواطنين.

وأبدى بيومي، استعجابه من إضراب المحامين، قائلًا: "لما المحامي يضرب علشان حكم قضائي.. المواطن العادي يعمل إيه يروح ينتحر مثلا".

كما طالب بيومي، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل مع طرفي الأزمة للوصول إلى حل سريع، وعدم ترك الأمور تتصاعد دون تدخل، موجهًا حديثه لرئيس ، بالقول: "حضرتك فين من أزمة المحامين".

وأكد بيومي، أن هناك اطرافًا تريد إشعال الأزمة، مستغلةً تراخي الحكومة، وتأخرها في التدخل، لبث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وناشد النائب مجدي بيومي، المستشار سامح عاشور نقيب المحامين، بتحكيم صوت العقل والمصلحة الوطنية من خلال قبول أي مساعٍ للحل من جانب الدولة بعيدًا عن التصعيد، قائلًا: "والله البلد مش ناقصة أزمات". وأشار إلى أن نواب بني سويف المشاركين في مؤتمر دعم بالغردقة، اتفقوا على التواصل مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحفظ استقلالية أحكام القضاء وعدم التدخل فيها.

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