أبو الغيط يزور الأردن غدا ويبحث مع الملك عبد الله ترتيبات القمة العربية المقبلة

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أنه سيتوجه غدا "الأحد" إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث ترتيبات القمة العربية المقرر انعقادها في 29 من مارس الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "أبو الغيط" اليوم السبت في ختام الاجتماع الرباعي بشأن ليبيا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال أبو الغيط إنه سيبحث في الأردن تحضيرات القمة العربية والسياق العام الذي تسير فيه الأمور"، مضيفا "أنه سيستمع من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رؤيته بشأن مجريات الأمور" .