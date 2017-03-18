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دراسة.. الأغاني الحزينة تجعلنا سعداء

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دراسة.. الأغاني الحزينة تجعلنا سعداء دراسة.. الأغاني الحزينة تجعلنا سعداء

مصراوي Masrawy

دراسة.. الأغاني الحزينة تجعلنا سعداء

كتبت - هاجر حاتم:

على عكس المتوقع أثبتت دراسة ألمانية أن الاستماع إلى الأغاني الحزينة يجعلنا سعداء، وذلك لأن الاعتقاد السائد هو أن سماع مثل هذه الأغاني يتسبب في الحزن والاكتئاب.

وقالت الدراسة إن الاستماع إلى الموسيقى الحزينة يزيد من إفراز هرمون "البرولاكتين" في الجسم وهو المسؤول عن إحداث التأثيرات الإيجابية على مشاعرنا، بحسب ما ذكره موقع sputniknews. 

وأكد "ديفيد هورون" أستاذ اللآداب والعلوم الإنسانية بمركز العلوم المعرفية بولاية أوهايو، أن الأكثر عرضة للموسيقى الحزينة أكثر تعرضًا للاختبارات العصبية من غيرهم مما يساعد على إفراز هرمون "البرولاكتين" الذي يعتبر مهدىء قوي للأعصاب أيضًا، ويساهم في تقبل الأمور وتحسين المزاج.

وفسر "هورون" هذه الدراسة أن الإنسان حينما يستمع إلى موسيقى حزينة يرسل الدماغ إشارات إلى الجسم تحثه على إفراز "البرولاكتين" بشكل أكبر من المعتاد، فيحدث تأثير عكسي وهو الاحساس بالاسترخاء والسعادة.

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مصراوي Masrawy

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