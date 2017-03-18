بالصور.. رياح شديدة توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، لرياح شديدة، مصحوبة بموجة من الصقيع، خاصة على المدن الشمالية بالمحافظة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، على فترات.

وأعلن المهندس علاء عطالله مدير مركز المعلومات بميناء البرلس البحري بكفر الشيخ، اليوم السبت، توقف حركة الملاحة بالميناء، نظراً لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الصيد.

وأكد مدير مركز معلومات ميناء البرلس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك ما يقرب من 500 سفينة، ومركب صيد يرسون بأرصفة الميناء، لرفض الصيادين العمل في ظل سوء الأحوال الجوية التي تمر بها المحافظة، خوفاً من تعرضهم للغرق جراء الرياح الشديدة.