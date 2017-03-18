صحة المنيا: عالجنا 100 مصاب بالاختناق وخرجوا من المستشفيات بعد تمثلهم للشفاء

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن المستشفيات العامة استقبلت أكثر من 100 حالة، بينهم طلاب مدارس، مصابين باختناق وضيق تنفس، بسبب العواصف الترابية.

وقالت، في تصريحات صحفية، إنها تلقت إخطاراً بإصابة 85 عاملاً بمصنع الدلتا للملابس الجاهزة بمدينة المنيا الجديدة، وتماثلوا جميعاً للشفاء وتقرر خروجهم من المستشفي بعد تلقي العلاج اللازم، كما استقبلت مستشفي سمالوط العام 20 طالبة من مدرسة الثانوية بنات وخرجن جميعاً بعد أن تماثلن للشفاء.

وأضافت أمنية رجب أن مستشفي مطاي العام استقبلت 6 حالات من المدرسة الثانوية المشتركة، وتقرر خروج 4 منهم واحتجاز 2 فقط تحت الملاحظة، كما استقبلت ذات المستشفى حالة واحدة لطالبة من المدرسة الثانوية بنات، وتقرر خروجها، ومغاغه العام طالب واحد.