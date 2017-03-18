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بالصور.. رغم الطقس السيئ.. المنيا تحتفل بعيدها الوطنى

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مصراوي Masrawy

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (1)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (1)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (2)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (2)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (3)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (3)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (4)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (4)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (5)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (5)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (6)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (6)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (7)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (7)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (8)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (8)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (9)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (9)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (10)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (10)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (11)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (11)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (12)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (12)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (13)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (13)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (15)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (15)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (16)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (16)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (17)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (17)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (19)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (19)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (21)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (21)

رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (23)رغم الطقس السيئ المنيا تحتفل بعيدها الوطن (23)

المنيا- ريمون الراوي:
رغم سوء أحوال الطقس، احتفلت محافظة المنيا، اليوم السبت، بعيدها الوطني، ووضع عصام البديوي، محافظ المنيا، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء.
رافق المحافظ، اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء فيصل دويدار، مدير الأمن، والعميد طيار أركان حرب يسري السيد هلال، قائد مطار المنيا الحربي، والقيادات التنفيذية والأمنية وعدد من رجال الدين بالمحافظة.
كما تفقد المحافظ ومرافقوه حرس الشرف، وتعالت الأغاني الوطنية التي عزفتها فرقة الموسيقى العسكرية، ورفع أعلام على النصب التذكاري بكورنيش النيل.
وهنأ المحافظ، المواطنين بمنطقة الكورنيش وأعرب عن خالص تهانيه لأهالي المنيا بالعيد الوطني، كما وجه التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة، الذين ضحوا بحياتهم فداءا للوطن.
ووزع المحافظ خلال الاحتفال 24 عقدا لتمليك أراض زراعية في 6 مراكز، على بعض المزارعين الذين وضعوا أياديهم على الأراضي منذ سنوات طويلة، ضمن أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، لتقنين أوضاع أراضي الدولة.

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