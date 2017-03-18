لصان يسحلان موظفة أثناء سرقة حقيبتها بالسيدة زينب

كتب - فتحي عمر وسامح عمر:

تمكن ضباط قسم شرطة السيدة زينب، من ضبط عاطلين بحوزتهما فرد خرطوش سرقا موظفة بالإكراه ثم قاما بالتعدي عليها وأثناء تشبثها بحقيبة اليد سحلاها ما نتج عنه إصابتها بجروح وخدوش في الوجه.

التفاصيل بدأت باستغاثة موظفة أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبته القوة المرافقة، بشارع السد ـ دائرة القسم، تمكن من ضبط كل من "أحمد.ح"، 24 سنة، عاطل، و"عبد المؤمن.ج"، 26 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية مستأجرة، بحوزتهما شلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقتين.

قالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهمان اعترفا بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى 1500 جنيه، بالإكراه من المواطنة مرفت سيد عبد المنعم، 28 سنة، موظفة "مصابة بكدمات بالوجه"

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة المجني عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح الناري المضبوط بحيازتهما وإحداث إصابتها نتيجة سحلها والتعدي عليها، وبسؤال المجني عليها اتهمتهما بسرقتها بالإكراه وإحداث ما بها من إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، للنيابة التي تولت التحقيق.