وكيل نقابة المحامين: عودة العمل بجميع محاكم الجنايات غدًا

كتبت- هاجر حسني:

قال مجدي سخي، وكيل نقابة الصحفيين، إن إضراب المحامين مستمر حتى نهاية اليوم، وتم دون حدوث خُرقات من المحامين.

وأضاف سخي- لمصراوي، السبت- أنه ابتداءً من الغد سيعود العمل بشكل طبيعي في جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

كان مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، قرر بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، خلال اجتماع، الخميس الماضي، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، اليوم السبت.

وأعلن عاشور عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.

وشدد عاشور على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة، أو موظفي المحاكم، مضيفًا: "الدائرة التي أصدرت الحكم على محامين مطاي بالحبس خمس سنوات، لن يحضر المحامين أمامها دون سقف زمني سواء كانت مجتمعة أو متفرقة".

وأضاف: "النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي، يتضمن شق عاجل بوقف التنفيذ".