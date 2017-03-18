مصدر: رئيس "المصريين الأحرار" يتراجع عن إقالة "القفاص".. ويعد بفوز زوجته

كتبت- ياسمين محفوظ:

كشف مصدر قيادي بحزب المصريين الأحرار "جبهة الدكتور عصام خليل"، عن أسباب تراجع رئيس الحزب في إقالة نصر القفاص، المتحدث الإعلامي باسم "المصريين الأحرار".

وقال المصدر لمصراوي، السبت: "بعد انتشار خبر إقالة القفاص، وأيضًا وجود انشقاقات داخل الحزب، ورغبة من رئيس الحزب في إخماد أي صراع أو خلاف داخل جبهته في الوقت الحالي.

ولفت المصدر- الذي طالب عدم ذكر اسمه- "خليل قرر التفاوض مع القفاص ونزولًا على رغبته، وتم إزاحة اسمي من كشف المرشحين في انتخابات الهيئة العليا واستبدلني بزوجة القفاص المرشحة إيمان إمبابي، التي تحمل رقم 50 في كشف المرشحين"، موضحًا أن رئيس الحزب اجتمع بحملة "المباخر"- على حد- وطلب منهم تأخير ترشحهم لانتخابات الهيئة العليا.

وتابع المصدر: "جاء طلب رئيس الحزب بناءً على أن المرشحين من رقم 35 إلى 85 هم من سيتم انتخابهم من حلفاؤه حتي لا يتشتت الأعضاء في اختيار المرشحين، واعترضت على إزاحة اسمي واستبداله بزوجة القفاص حينها وعدني رئيس الحزب بأنه سيقوم بتعيينه في الهيئة العليا مع آخرين بعد فوزه في الانتخابات، إلا أنني رفضت، وانسحبت من انتخابات الهيئة العليا".

وتوعد المصدر- ما أطلق عليه- "تفجير قنبلة مدوية يوم الانتخابات".

كان المصدر ذاته كشف عن إقالة نصر القفاص، المتحدث الإعلامي باسم جبهة عصام خليل، إثر خلافات مالية بينه وبين إدارة الحزب الحالية.