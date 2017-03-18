برلماني يطلق مبادرة للصلح بين القضاة والمحامين

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة اليرلمانية لحزب مستقبل وطن، تبنه مبادرة لحل الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين.

وقال ناصر- في بيان صحفي اليوم، السبت- "إعلان المحامين الإضراب بعدد من المحاكم علي مستوي الجمهةورية، أمر غير مقبول لأن المتضرر الوحيد هو المواطن، والقاضي في النهاية يذهب إلى المحكمة ليؤدي عمله، وفي حالة عدم وجود المحامي سيقوم القاضي بالتأجيل ويقع الضرر علي المواطن".

وأكد عاطف ناصر، أنه سيقوم بالتواصل مع نقيب المحامين المستشار سامح عاشور، ووزير العدل، لإيجاد حل لهذا الأمر في نطاق القانون، وبما يضمن حل المشكلة دون التدخل في أحكام القضاء.

وأضاف النائب: "سيعقد جلسة مع الدكتور علي عبدالعال المتواجد حاليًا في الغردقة للمشاركة في مؤتمر دعم مصر، لعرض أبعاد المشكلة عليه والاتفاق علي الية للحل"، مناشدًا المهندس شريف إسماعيل بضرورة التحرك السريع، وعدم ترك الأمر للمغرضين لإشعال الموقف.

يذكر أن المحامين فى محافظات الشرقية والمنوفية والغربية ودمياط وسوهاج، نظموا صباح اليوم السبت، اضرابًا عاما، أمام محاكم الجنايات استجابة، لقرار مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، يوم الخميس الماضي، بسبب إصدار محكمة بالمنيا حكما بإدانة 7 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وآخر بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء والتعدى على قاض داخل محكمة مطاي.