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نقيب الأطباء: نسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا

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نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (1)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (1)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (2)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (2)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (3)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (3)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (4)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (4)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (5)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (5)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (6)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (6)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (7)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (7)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (8)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (8)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (9)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (9)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (10)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (10)

نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (11)نقيب الأطباءنسعى لتحقيق أحلام الطبيب والمريض معًا (11)

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كتب - أحمد جمعة:

تصوير- محمود بكار

تقدم الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خلال احتفالية يوم الطبيب اليوم السبت، بالشكر للأطباء على ما قدموه في مهنة الطب وسط ما يواجهونه من تحديات، مؤكدًا أن النقابة تسعى إلى تحقيق أحلام الطبيب والمريض معا.

وطالب خيري، الحاضرين بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن والمهنة خلال السنة الماضية.

من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، "إننا نحتفل اليوم بزملائنا الذين لهم دور فعال في المهنة ولا ننسى شهداء المهنة الذين قدموه حياتهم ونعاهدهم بان أيام الطبيب القادمة ستكون ظروف الطب في في صورة أحسن".

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