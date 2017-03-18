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حظك اليوم برج الدلو الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: مواجهات صعبة في مجال العمل، لكنّ التاريخ الجيّد يساعدك لتتخطى كل المصاعب 
عاطفياً: كن أكثر جدية مع الشريك، وقد بعض التنازلات الضرورية لمصلحة العلاقة، فهذا لا يضرّ 
صحياً: توخَّ الحذر في تنقلاتك الطويلة وخصوصاً في المناطق المرتفعة إذا كنت تعاني الضغط 

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

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