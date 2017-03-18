حظك اليوم برج الحوت الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيرا

صحياً: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف. كن حذراً

ابراج مكتوب برج الحوت استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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