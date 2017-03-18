حظك اليوم برج الجدي الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: تواجه بعض المتاعب اليوم في تنفيذك لمشاريعك، لكنك قد تحقق أرباحاً لطالما تمنيتها

عاطفياً: أجواء رومانسية تعيشها مع الحبيب اليوم وتقربك منه أكثر. استشر أحداً بشأن ما يتعلق بمشاكلك معه

صحياً: لا تعرض نفسك للبرد كثيراً، وخذ الاحتياطات اللازمة إذا قررت التوجه إلى المناطق الجبلية

ابراج مكتوب برج الجدي تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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