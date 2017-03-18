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حظك اليوم برج القوس الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: انتبه جيداً لأنك تميل إلى المواجهة وطرح التحديات في كل المجالات حتى مع الزملاء والعاملين معك 
عاطفياً: قد تلجأ الى إخفاء مكان إقامتك أو ترك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بين مكان ومكان لتختبر مدى حب الشريك لك 
صحياً: عليك التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض 

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

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