الطاهر لأعضاء "صحة النواب": ننتظر منكم الدفاع عن حق المريض في العلاج

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، التحية لكل أطباء مصر الذين يعملون في ظروف صعبة وسط تدني للأجور.

وقال الطاهر- في رسالة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال احتفالية يوم الطبيب التاسع والثلاثون اليوم السبت بدار الحكمة، السبت- "منتظرين منكم ان تكونوا صوت الحق والمهنة وصوت كل مريض مصرى فقير يحتاج للعلاج في مصر".

من جانبه أكد الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد بنقابة أطباء مصر بأن كافة الأطباء فى مصر يستحقون التكريم يوميا بسبب طبيعة عملهم

وأشار شعبان إلى أن طبيعة عمل الطبيب تضطره إلى الانتقال لكافة المناطق الحدودية والجبلية والريفية لتخفيف الآلام عن أهالينا في كافة إنحاء الجمهورية.