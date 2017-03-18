أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الطاهر لأعضاء "صحة النواب": ننتظر منكم الدفاع عن حق المريض في العلاج

Google+ Print
الطاهر لأعضاء "صحة النواب": ننتظر منكم الدفاع عن حق المريض في العلاج الطاهر لأعضاء "صحة النواب": ننتظر منكم الدفاع عن حق المريض في العلاج

مصراوي Masrawy

إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، التحية لكل أطباء مصر الذين يعملون في ظروف صعبة وسط تدني للأجور.

وقال الطاهر- في رسالة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال احتفالية يوم الطبيب التاسع والثلاثون اليوم السبت بدار الحكمة، السبت- "منتظرين منكم ان تكونوا صوت الحق والمهنة وصوت كل مريض مصرى فقير يحتاج للعلاج في مصر".

من جانبه أكد الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد بنقابة أطباء مصر بأن كافة الأطباء فى مصر يستحقون التكريم يوميا بسبب طبيعة عملهم

وأشار شعبان إلى أن طبيعة عمل الطبيب تضطره إلى الانتقال لكافة المناطق الحدودية والجبلية والريفية لتخفيف الآلام عن أهالينا في كافة إنحاء الجمهورية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر