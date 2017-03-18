مدير مستشفى زايد: افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر لتخفيف قوائم الانتظار (صور)

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد خشبة، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن أعمال إنشاء وحدة جراحة القلب والصدر بدأت قبل 8 شهور من الآن، وتم افتتاحها اليوم السبت، بتكلفة إجمالية تقدر ب 14 مليون جنيه.

وأضاف خشبة- في تصريحات لمصراوي، السبت- أن الهدف من الوحدة مضاعفة عدد العمليات حيث كنا نُجري 40 حالة شهريا، ونريد أن تصل إلى 80 حالة؛ لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى.

وأوضح مدير مستشفى زايد أن وزير الصحة وجه بتحويل بعض الحالات من معهد ناصر لتخفيف العبء هناك وتقليل قوائم الانتظار.