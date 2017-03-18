احتجاج ممرضات كفر الزيات العام على قرارات المدير

الغربية ـ مروة شاهين:

نظمت العشرات من ممرضات مستشفى كفرالزيات العام بمحافظة الغربية، اليوم، وقفة احتجاجية ضد سياسات مدير المستشفى، في إدارة العمل ومجاملة الممرضات حديثة التخرج، بالإضافة لإهانته الدائمة لهن.

وقالت المحتجات إن إدارة المستشفى بقيادة مديرها الدكتور أيمن الملاح، تشهد حالة من التخبط وتتبنى سياسة المجاملات على حساب الصالح العام، بحسب قولهن.

وأوضحت إحدى المحتجات، إن ما دفعهن للاعتراض، أنهن فوجئن بموافقة مدير المستشفى على طلب ممرضات حديثي التخرج، بالعمل في العيادات الخارجية، بدلا من أقسام المستشفى، واصفين ذلك بـ"المجاملة على حساب قدامى الممرضات، المفترض عملهم في العيادات الخارجية نظرا للأقدمية، وكبر سنهن والتزامهن في العمل".