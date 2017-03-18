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حظك اليوم برج الميزان الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: رغبتك في التطوير قد تواجه ببعض الآراء المغايرة، لكنّ إصرارك يعيد تصويب الأمور لمصلحتك 
عاطفياً: لن يعكر صفو العلاقة بينك وبين الشريك المغرضون والمصطادون في الماء العكر 
صحياً: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة كتلك التي تشاهدها في البرامج الخاصة بالحفاظ على صحة سليمة ورشيقة

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

 

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