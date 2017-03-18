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حظك اليوم برج العذراء الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: فكّر في مستقبلك بجدية أكبر، مسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية 
عاطفياً: تعرف بعض التردّد في العلاقة بالشريك، والسبب هو غياب الثقة ر بينكما
صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية الرياضية برفقة الأصدقاء

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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رئيس قسم الأخبار

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